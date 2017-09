Wolfach Grau auf grau: Steine sind Politikum

Wolfach . Neben den Steinen stand auch die gestrichene Verkehrsinsel in der Kritik. Aber einigen Ratsmitgliedern gefiel das Konzept sogar während der Sitzung am Mittwochabend.

Bezüglich der Steinbegrenzungen fand Emil Schmid (CDU): "So fit muss jeder Autofahrer sein. Da kann man philosophieren. Ich finde es so okay, wie es geplant ist." Ernst Lange (FW) bekräftigte, was die Berstraße in Richtung Schlosstor betrifft: "Wenn jemand meint, er muss die Kurve schneiden, dann ist das so. Ich sehe da kein Problem drin."

"Wow! Aus Grünanlage wird Grauanlage", kritisierte hingegen Ratsmitglied Carsten Boser (Grüne). Er wollte wissen, wann die Entscheidung über die Gestaltung gefällt wurde, er erinnere sich nicht daran, dass sich der Rat mit dem Thema beschäftigt habe, Boser selbst habe aber auch einmal eine Sitzung verpasst.