Wolfach Gourmets werden zu Gourmands verführt

Oberwolfach . In stimmungsvoller Atmosphäre genossen es die Gäste beim ersten Naturpark-Genuss-Brunch im Oberwolfacher Restaurant Hotel "Hirschen" am vergangenen Sonntag, sich sowohl kulinarisch als auch akustisch verwöhnen zu lassen.

Wärmende Sonnenstrahlen durchzogen mit würzig-aromatischen Düften angereichert die gastlichen Räume des traditionsreichen Gasthauses im Oberwolfacher Ortsteil Walke.

Um den festlichen Brunch zu einem Erlebnis werden zu lassen, hatten sich schon im Vorfeld die beiden Naturparkwirte Armin Hartmann vom Gasthaus zum Schützen in Hornberg und Martin von Dach aus dem Restaurant & Café Hüttenklause in Wolfach und dem Gastgeber Eberhard Junghanns vom Hotel "Hirschen" in Oberwolfach mit Köchen einiges an erlesenen, vielfältigen Speisen einfallen lassen.