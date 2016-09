Wolfach Gesundheit ist dem Vereinsmenschen wichtig

Geboren wurde er am 21. September 1936 in Zell im Wiesental. Nach seiner dortigen Schulzeit und weiterführenden Schulen absolvierte er von 1954 bis 1956 eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann bei der Firma Ferdinand Ritter in Zell am Harmersbach. Von 1958 bis 1960 arbeitete er bei der Firma Behringer in Lörrach. Am 1. April 1960 siedelte er mit Vater, Schwester und Schwager nach Wolfach über, das zu seiner Heimat wurde. Grund war die Pacht des bestehenden Geschäftes mit Eisenwaren und Beschlägen und Werkzeug der Familie Otto Vivell in der Hauptstraße. Später zog seine damalige Freundin Ingrid Klein nach Wolfach, um im Haushalt und Geschäft mitzuarbeiten. Am 12. Mai 1962 heiratete das Paar. Aus der Ehe gingen die Töchter Irene und Sabine hervor.

Zehn Jahre dauerte die Pacht, ehe Klein am 1. Januar 1970 das Anwesen in der Hauptstraße 22 und Schlossstraße erwarb. Klein war Inhaber des Geschäftshauses, bis er es an Peter Ganatz verkaufte. Am 31. Dezember 2000 erfolgte dann die Geschäftsaufgabe. Rund ein Jahr später, am 2. November 2011, starb seine Ehefrau Ingrid.

Im Vereinsleben war Wolfgang Klein besonders engagiert, was ihm viel Wertschätzung einbrachte. So war er von 1970 bis 1991 Kassierer des Wolfacher Gewerbevereins und saß zudem von 1980 bis 1995 im Verwaltungsrat der Sparkasse Wolfach. Seit 1960 ist er Mitglied beim FC 1920 Wolfach und war die ersten zehn Jahre aktiver Fußballspieler. Aktiv war er ebenso viele Jahre bei den "Alden Rungunkeln". Neben dem Kegeln ist das Singen eine weitere Leidenschaft. Seit 1962 ist Klein zweiter Tenor im Liederkranz Wolfach. Zudem war er mehr als 30 Jahre lang als Reisekassierer tätig. Mit 70 Jahren wurde er wegen seiner Treue und Einsatzbereitschaft zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.