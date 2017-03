Wolfach Geppert gehört zum neuen Vorstand

Zuvor hatte Gemeinderat Bruno Heil (SPD) diese Verbindungsposition zwischen Stadt und Gewerbeverein wahrgenommen. Waidele bedankte sich bei Heil für die "immer guten Beiträge" und dessen Rat.

Neu besetzt wurde auch das Amt des Kassenwarts: Hans-Peter Wiegand übernimmt das Amt von Stephanie Sum, die wiederum das Amt von Schriftführerin Karin Pollak übernimmt. Pollak ist aus dem Vorstandsteam damit aus beruflichen Gründen ausgeschieden. Der "sehr lieb gewonnenen" Sum war der Aufwand des vorherigen Amtes zu groß, sie wollte sich aber weiterhin aktiv einbringen. Wiegand hingegen kam ganz neu zu den Vorständen dazu. Er stellte sich den Anwesenden auch kurz vor. Der 52-Jährige ist Vater zweier Töchter, lebt seit 13 Jahren in Gutach, wohnte aber früher in Halbmeil. Seit 1980 ist er bei der Sparkasse angestellt und ist derzeit stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Wolfach.

Die anderen Vorstände wurden bei der Wahl in ihren Ämtern bestätigt (siehe Infokasten). Florian Künstle, Beirat der Freien Berufe, ist neuerdings auch Beirat fürs Gesundheitswesen.

Zuvor hatte Waidele auf die Mitgliederentwicklung geblickt: 2016 verlor der Gewerbeverein fünf Mitglieder, gewann aber auch fünf neue hinzu. Von den 131 Mitgliedern sind acht Senioren. Sie treffen sich regelmäßig als Seniorengemeinschaft in der "Krone", wobei auch "gewisse Freundschaften entstanden" seien. Da der 86-jährige Kurt Heinz aus Altersgründen aufgehört hat, organisiert nun Edgar Bauer diese Treffen.

Die Schwarzwaldmetzgerei, das Gasthaus Fortuna, der Schornhof, Vivell Shop und das Hotel Kreuz sind aus dem Gewerbeverein ausgetreten. Ralf Heizmann vom Bestattungshaus Heizmann, Linus Rauber als Nachfolger von Manfred Schafheutle vom Autohaus Wäschle, Klaudia Rothfuß von "Blickfang", Claudia Brohammer von der Praxis für Logopädie und Ergotherapie, Thomas Kleinsorge von Sachtleben Mining und Stefan Decker von "Bauart" traten dem Verein hingegen bei.

Die Budgetplanung für 2017 sieht vor, dass der Verein 42 000 Euro einnehmen wird. Davon werden 35 500 Euro aus Mitgliedsbeiträgen und 6000 Euro aus dem städtischen Zuschuss gespeist. Dem gegenüber, so Waidele, stehen Ausgaben in Höhe von 44 530 Euro.

Die Shopping-Nacht entfällt, um zeitliche Überschneidungen mit der "Langen Tafel" zu vermeiden. Diese Schlemmernacht mit vielen Bands auf Bühnen findet alle drei Jahre in Wolfach statt und ist laut Waidele "das absolute Highlight". Der Termin fällt diesmal auf den 12. August.

4550 Euro wird die "Lange Tafel" kosten, wobei die Stadt einen Zuschuss von 3500 Euro beisteuert. Insgesamt ergibt sich 2017 vorläufig ein Defizit von 2530 Euro, worin Waidele aber keine "besorgniserregende Situation" sieht. Dies sei auch den Ausgaben für die neue Software und Homepage von 5000 Euro geschuldet. Der Verein möchte seine Mitglieder in einen gemeinsamen Internetauftritt einbetten.

2016 mit Gewinn

Weiterhin geplant sind der Industrie-Stammtisch im zweiten Jahresquartal, der Wolfacher Herbst am 29. Oktober, ein Fachvortrag im Herbst, der Wolfacher Advent, gepaart mit der Glücksguldenaktion, und die Leistungsschau Frühjahr 2018.

Die Bilanz von 2016 stellte Sum (vor der Wahl) vor. 60 884,08 speisten sich aus den Vereinseinnahmen. Die Ausgaben betrugen 58 039,92 Euro. 648,20 Euro fielen davon für die Abschreibungen an­: Der Gewerbeverein hat sich ein Pavillon zugelegt, um bei Regenwetter bei Veranstaltungen reagieren zu können. Erfreulicherweise, so Sum, habe der Verein keine Zinsaufwendungen und Darlehen in Anspruch nehmen müssen und unterm Strich kam ein Gewinn von 2844,16 Euro heraus.

Der Verein verfügt zudem über ein Eigenkapital in Höhe von 23 707,32 Euro und 1800 Euro sonstige Rückstellungen. 784 Gutscheine wurden ausgegeben, der stärkste Ausgeber war dabei die Stadt Wolfach mit 120 Stück. Die Kassenprüfer Peter Ludwig und August Geiger, ein "langjähriges erfahrenes Prüfungsteam" empfahl die "tadellose Kassenprüfung", die sie mit umfangreichen Stichproben kontrolliert hatten.

Geppert freute sich, dem Vorstand zur einstimmigen Entlastung zu beglückwünschen. Dabei betonte er: "Stadt sind wir alle" und der Gewerbeverein setze sich für die Stadt ein. Alles sei ein Prozess, das wolle er nicht verschweigen. Was aus dem Gewerbeverein wegen dem Breitbandausbau an ihn herangetragen werde sei nicht immer toll, aber die Stadt sei dran, die Situation zu verbessern. Dem Breitbandprojekt des Ortenaukreises sei die Gemeinde ja bereits beigetreten, die Planungen liegen wahrscheinlich Ende 2017 vor. Zudem wartet die Stadt seit Wochen auf ein Angebot vom Hauptanbieter, "solange wir noch nichts Konkretes haben, kommen wir nicht weiter", so Geppert, der in diesem Zusammenhang Einzelgespräche anbot.

Am Ende wurde noch über Wünsche und Anträge gesprochen, um die Stadt wieder attraktiver zu gestalten, zum Beispiel mit dem dritten "Verkaufsoffenen Sonntag", einem Konzert für junge Menschen, der Sperrung der Hauptstraße an Sommerwochenenden sowie Kooperation Gutscheine mit Gewerbeverein Oberwolfach. Wolfach habe die Voraussetzung dafür, Leute anzuziehen, so Waidele.

Das dritte Anliegen wurde heiß diskutiert, die einen waren dafür, die anderen dagegen, die Flaniermeile eine Zeit lang am Wochenende zu schließen und den Verkehr über die Bergstraße umzuleiten. Geppert stellte jedoch am Ende klar, dass "wir andere Probleme haben" und dies nicht das "drängendste" sei, sondern Projekte wie die Webcam, die in einem Strategiepapier demnächst festgehalten werden könnten, wichtiger wären. Das brachte ihm teilweise Applaus ein. "Ansonsten lassen Sie es mich wissen", sagte er.

