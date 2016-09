Wolfach Gemütliche Feier rund um die Kirche

Zudem leisteten die zukünftigen Konfirmanden ihren Beitrag zum Gemeindefest. Gemeinsam mit Ursula Sieder und Astrid Hilberer kreierten sie einen leckeren Schwarzwaldbecher. Am Lagerfeuer konnte man selbst Stockbrot zubereiten.

Lagerfeuerromantik an der Stadtkirche

Fast wie im Zeltlager wurde auch am offenen Feuer gemeinsam gesungen, in der Stadtkirche gab es Gelegenheit, probeweise an einem kleinen Taizé-Gebet teilzunehmen. Zur humorvollen Unterhaltung trug im Gemeindezentrum eine Foto- Ecke bei, in der lustige Bilder gemacht werden konnten. Diese Fotos werden nach der Bearbeitung ausgelegt und können im Foyer des Gemeindezentrums betrachtet und erworben werden.

Eine Abschlussandacht mit Pfarrer Voß am Lagerfeuer beendete das Gemeindefest stimmungsvoll.

Silberne: Elke Sum

Goldene: Petra Jutta Mast, Marietta Martha Kleinbub, Annemarie Talaska, Marianne Lang, Margarete Köhler, Monika Rindlisbacher und Iris Kiel-Schroth Diamantene: Doris Hilger Eiserne: Hans Mahlendorf und Elisabeth Mahlendorf