Bewegung gibt es in Sachen "Bereich Herrengarten". Der Wolfacher Gemeinderat beschloss am Mittwoch die Aufstellung des Bebauungsplans und erließ anschließend eine Satzung über eine Veränderungssperre für das Gebiet. "Wir möchten die Planung der baulichen Entwicklung unter städteplanerischen Gesichtspunkten begleiten", erläuterte Sachgebietsleiterin Martina Hanke die Vorgehensweise. Die Veränderungssperre gilt zwei Jahre. Sie tritt außer Kraft, wenn der Bebauungsplan rechtsverbindlich in Kraft getreten ist. Laut Hanke gibt es seitens der privaten Bauherren Planungsüberlegungen zur weiteren Entwicklung des Geländes. Möglicherweise soll das Gebäude abgebrochen und als Wohn- oder Geschäftshaus neu aufgebaut werden. Foto: Jehle