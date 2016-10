Wolfach Funke springt aufs Publikum über

Wolfach. Großen Anklang hat das familiär anmutende Herbstkonzert des Männergesangvereins (MGV) Bergecho St. Roman am Sonntag gefunden. Gemeinsam mit dem gemischten Gastchor "Liederkranz" aus Welschensteinach präsentierte der MGV sich mit viel Freude am Singen in der nahezu vollen Festhalle in Vorderlehengerich.

Der Vorsitzende Michael Münchenbach freute sich, begrüßte dabei auch Anton Unger, den Präsidenten des Chorverbandes Kinzigtal, und Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert. Zum Auftakt kündigten die Moderatoren Hubert und Florian den MGV etwas rätselhaft an: "Unser Motto ist heute der Hut." Nicht das sehr unterhaltsame Repertoire gab im Anschluss Aufschluss darüber, sondern die jeweils zu den Liedern wechselnden pfiffigen Kopfbedeckungen der humorvollen Sänger. So schmückten die kecken Matrosenmützen die Häupter der Sänger bei den Seemannsliedern wie Hans Albers "Das ist die Liebe der Matrosen" (1989) in einer Bearbeitung von Willy Parten. Ihre schwarzen Hüte inklusive Sonnenbrillen unterstrichen die finstere Schurkengestik bei "Kriminaltango" (1960) in einem Arrangement von Pasquale Thibaut.

Sogar an einem Tisch pokernde Gangster inszenierten die Sänger samt Mord: Lässig pustete der Täter den Rauch vom Colt. Kein Wunder, dass bei dem Konzert unter der Leitung vom Dirigenten Jürgen Jäger der Funke von den gut gelaunten Sängern auf das Publikum übersprang.