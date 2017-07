Wolfach Fuchs, du hast die Schuhe gestohlen

Jetzt wollten es die Deckers genau wissen, kauften sich eine Wildkamera und hörten sich in der Nachbarschaft in der Friedrichstraße um. Tatsächlich war auch dort verschiedenstes Schuhwerk abhanden gekommen und Anfang Juli gelang es, den Reinecke auf frischer Tat morgens um halb fünf zu filmen.

Inzwischen erfuhren die Deckers, dass Wanderer einzelne Schuhe am Panoramaweg und an der Wassertretanlage "Am Vorstadtberg" liegen gesehen hätten. Das war wohl die Fußbekleidung, die "langweilig und augelutscht" war.

Der Fuchs scheint ganz schön umtriebig zu sein, denn auch bei weiteren Familien am Vorstadtberg und Ziegelmättle fehlten Schuhe. Der Reinecke scheint dabei nicht wählerisch zu sein und nimmt alles mit, was er findet. Ob allerdings Pumps oder Stilettos darunter waren, ist aktuell nicht bekannt. Zur Zeit jedenfalls werden keine "Schlappen" mehr im Außenbereich in der Gegend ausgelüftet.

Den Vertretern eines harten Kurses sei gesagt, dass Füchse momentan in der Schonzeit sind und im Bereich von Häusern sowieso kein Wild erlegt werden darf. Es bleibt abzuwarten, was dem Reinecke als nächstes zum Zeitvertreib einfällt.