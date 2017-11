Wolfach Förster erwarten Plus für 2018

Stadtratsmitglied Peter Ludwig (CDU) wollte wissen, wie lange die Phase der Nachhaltigkeit anhalte. Schütz hatte das etwas geringere Betriebsergebnis (im Vergleich zu den Vorjahren) damit begründet, dass das Holz nicht mehr in vollem Satz wegen der Nachhaltigkeit des Waldes gespalten werde. Schütz betonte, der Vorratsaufbau werde moderat gestaltet. Bis alle Lücken in den Alterssparten geglättet seien, dauere es aber schon 40 Jahre. "Für Sie ist das viel, für den Wald aber nicht", so Schütz.