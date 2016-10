Wolfach Flößer müssen auf Probestau warten

Laut einer Pressemitteilung wurden bei der Probestauung "bauliche Mängel an der temporären Staueinrichtung festgestellt". Damit muss der geplante Probestau am Grieshaberwehr, der bereits für diesen Sommer geplant war, auf das kommende Frühjahr verschoben werden. Wegen der zu erwartenden Hochwasser und dem Beginn der Schonzeit für Fische ist in diesem Jahr kein erneuter Testlauf mehr möglich.

Der neue Termin für die Probestauung rückt damit deutlich näher an das im Sommer 2017 geplante Floßhafenfest der Wolfacher Kinzigflößer, das alle zwei Jahre stattfindet.

"Mit dieser Staumöglichkeit wird die traditionelle Floßfahrt der Kinzigflößer ermöglicht" heißt es in einer Pressemitteilung des RP. "Der Test ohne Floß zeigte jedoch, dass die Auslöseeinrichtung am Wehr, mit der die Staubretter umgelegt werden, für die Wasserkräfte der Kinzig nicht stark genug war", heißt es in der Pressemitteilung. Zudem haben auch die Staubretter selbst Mängel aufgewiesen. Die Mängel am umgebauten Wehr sollen nun umgehend behoben werden, teilt das RP mit. Zur richtigen Auslegung der Auslöseeinrichtung seien statische Berechnungen erforderlich gewesen. Erst danach konnte der Auftrag an ein Metallbauunternehmen der Region vergeben werden. Die Arbeiten am Wehr hätten sich zudem bereits wegen der Urlaubszeit verzögert, schreibt das RP. Sie sollen aber noch in diesem Monat abgeschlossen sein. "Da im Oktober jedoch witterungsbedingt auch mit ersten Hochwasserereignissen zu rechnen ist und zudem die Fischschonzeit beginnt, muss der Testlauf für die temporäre Staueinrichtung auf kommendes Frühjahr verschoben werden".