Wolfach Fitness-Offensive zum Jahresbeginn

Wolfach. Denn zahlreiche Kurse, die Gewichtsverlust, Muskelstärkung, eine verbesserte Fitness sowie Entspannung versprechen, starten in den ersten Wochen nach dem Jahreswechsel. In der zweiten Januarwochen sind es mit "Zumba", "Strong by Zumba","Pilates für Anfänger und Fortgeschrittene", "Wirbelsäulengymnastik", "Body Workout" , "Qigong für Fortgeschrittene" und "Gymnastik für Ältere" gleich acht Kompaktkurse mit entsprechender Zielrichtung.

Viele der Teilnehmer seien an einem kontinuierlichen Angebot interessiert und belegten auch schon die Kurse im Vorjahr. "Da diese jetzt ausgelaufen sind, bieten wir die neuen Kurse dann nach einer kurzen Erholungspause an", erklärt der Leiter der VHS Kinzigtal, Thomas Lang diese Häufung am Jahresstart.

Lang zeigt sich sehr zufrieden mit den bisherigen Anmeldungen. "Speziell bei den Gesundheitskursen besteht eine große Nachfrage. Pilates, Wirbelsäulengymnastik und Body Workout sind beispielsweise bereits ausgebucht. Hier gibt es Wartelisten", lautet die positive Zwischenbilanz. Auf gute Resonanz stößt nach seinen Aussagen auch der Touristen- und Einstiegskurs Französisch, der ebenfalls im Januar beginnt und rechtzeitig vor den Pfingstferien endet. "Egal, ob Italienisch, Spanisch oder in diesem Jahr Französisch: Die Touristenkurse sind stets beliebt, weil man in einem überschaubaren Zeitraum in den 14 Terminen soviel lernt, dass man sich damit im Urlaubsland einigermaßen zurechtfinden kann."