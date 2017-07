Wolfach "Fidelius Waldvogel" macht Halt in Halbmeil

Ausgezeichnete Kunstfigur

Waldvogel ist eine Kunstfigur, derer sich Martin Wangler bedient. Er tourt ab dem heutigen Freitag bis Sonntag, 13. August, durch den Schwarzwald und gastiert mit seinem Programm "Nächste Ausfahrt Heimat.tour!" (siehe Info).

Wangler wurde 1969 in Breitnau im Hochschwarzwald geboren, studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg. Danach folgten Festengagements am Staatstheater Oldenbrug und am Stadttheater Ingolstadt. Seit 2003 arbeitet er im Film und Fernsehen. Dort ist er unter anderem in der SWR-Serie "Die Fallers" in der Rolle des Bernd Clemens zu sehen. Seit 2005 ist er zusätzlich als Fidelius Waldvogel unterwegs, für den er 2009 mit dem baden-württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnet wurde. Während seines circa 90-minütigen Kabarettprogramms verkörpert der 47-Jährige diese Bühnenfigur als einen originellen, bodenständigen, traditions- und werteverbundenen aber auch freiheitsliebenden, innovativen und querdenkerischen Schwarzwälder Ur-Typus.

"Der Schwarzwälder Ur-Typus ist vom Stellenwert her wieder gestiegen", findet Schorn. Er selber habe eine gute Mischung gefunden, um nicht nur die typischen, schweren Hofarbeiten zu erledigen, davon aber leben zu können.

Den Touristen und Einheimischen gefalle dies und der Schornhof, erzählt Schorn. "Die Wertschätzung ist da, dass man so etwas erhält. Den Schwarzwald erhalten, möchten sie ja alle", sagt der Halbmeiler.

Waldvogel ist auf Schorn zugegangen, um anzufragen, ob er auf dessen Hof auftreten dürfe. Es habe ihn gereizt, in einer anderen Gegend der Schwarzwälder Berge aufzutreten. Die Umgebung "auf dem Dach des Kinzigtals" habe er einfach einmal ausprobieren wollen, so der 50-Jährige.

Plan B ist der Kuhstall

Falls schlechtes Wetter herrscht, hat sich der Halbmeiler schon einen Plan B überlegt: Dann wird die Veranstaltung einfach in den neuen Kuhstall verlegt. Die Tiere werden dann nach draußen, auf die Wiesen, einquartiert. Dort hat der Hofbesitzer für bis zu 300 Gäste Platz und genau diese Anzahl an Karten gibt es derzeit im Vorverkauf.

Scheint aber die Sonne und es ist trocken, tritt Plan A in Kraft: Dann gastiert Waldvogel mit seiner Wanderbühne, die auf den Reisen von seinem hellblauen Traktoren gezogen wird, mitten auf dem Schornhof neben einem Baum, während die Zuschauer auf die Schwarzwälder Berge (siehe Bild) und den Brandenkopf blicken.

Weitere Informationen: Fidelius Waldvogel gastiert mit "Heimat.tour" am Sonntag, 6. August, ab 19 Uhr auf dem Schornhof, Auf der Grub 1, in Wolfach-Halbmeil. Einlass ist bereits um 16 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Die Tickets sind ab sofort auf dem Schornhof in Wolfach-Halbmeil, bei der Tourist-Information Wolfach, dem Schreibwaren Moser/Carosi in Wolfach und Taxi Heizmann in Oberwolfach erhältlich.