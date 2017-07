Wolfach Festakt der Superlative

Wolfach . Auch Landrat Frank Scherer war der Einladung gefolgt. Er bekannte im Laufe des Abends, schon länger im Ortenaukreis zu wohnen als in seiner alten Heimat und die badische Mundart sehr gut zu verstehen, was der Unterhalter "De Hämme" Helmut Dold bei seinen Witzen rund um Heimat, Alter und Medizin anzweifelte.

Das Krankenhaus präsentiere sich "nach dem erfolgreichen Abschluss der Komplettsanierung in den Jahren 2010 bis 2017 in neuem Outfit und im Kern gesund und zukunftsfähig", betonte der Landrat eingangs. Was die zukünftigen Strukturveränderungen des Verbunds betreffen, bekannte er: "Ich verspreche Ihnen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Zukunft dieses Hauses weiter zu sichern."

Das "Modell Landrat", das alle Standorte trotz der Optimierungen beibehalten möchte, sei schmerzhaft, sollte aber funktionieren, damit nicht über Erhöhungen der Kreisumlage oder die Privatisierung diskutiert werden müsse. Beides, so Scherer, wolle er nämlich vermeiden. Stattdessen wünschte er dem Geburtstagskind "über 100 Jahr in guten Händen" weiterhin anzuwenden.