Wolfach FC Wolfach wird vertröstet

Wolfach . Der Verein hat für die Jahre 2018/2019 einen Zuschuss für die Maßnahme in Höhe von rund 60 000 Euro beantragt.

Zu Beginn der Sitzung warb Roland Bächle, stellvertretender Vorsitzender des FC, um die Unterstützung der Stadt. "Wir feiern 2020 unser 100-jähriges Jubiläum und wünschen uns, den Verein und damit auch, die Stadt angemessen zu präsentieren", argumentierte Bächle. Das ganze Jubiläumsjahr über seien Veranstaltungen mit vielen auswärtigen Gästen vorgesehen.

Die Pläne zu der Expansion der Firma Leipold, in deren Zuge auch ein Sozialgebäude mit integriertem FC-Vereinsheim vorgesehen war, verzögern sich (siehe Info). "Solange die Bagger nicht anrollen, glaube ich nicht an das neue Clubhaus", meinte Bächle nüchtern. Vor allem der Zugang zu den sanitären Anlagen und deren Sanierung stehen laut dem Vize dringend an.