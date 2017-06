Wolfach FC Wolfach braucht mehr Trainer

Wolfach. Zu den klassischen Höhepunkten im fußballerischen Jahreslauf wie dem Sparkassencup mit 78 Mannschaften an zwei Wochenenden, der Nikolausfeier der jüngsten Kicker oder den Bundesligabesuchen der D-Juniorinnen beim SC Sand, den C-Junioren in Hoffenheim und den A-Junioren in Dortmund kamen in der abgelaufenen Saison drei erfreuliche Ereignisse dazu. Die wiederbelebte Spielgemeinschaft mit dem FC Kirnbach setzte bei den Juniorenteams ungeahnte Kräfte frei, die in gleich drei Meisterschaften und einem – leider knapp verlorenen Pokalfinale – kulminierten. Die Teams der C1-, C2- und E1-Junioren beendeten die Saison jeweils auf Tabellenplatz eins. Ende November 2016 konnte der Wolfacher Jugendtrainer Jonathan Schwab eine Ehrung des Südbadischen Fußballverbands entgegennehmen. Braungebrannt kehrte der F-Juniorentrainer und aktive B-Juniorenspieler dieser Tage von einem DFB-Lehrgang an der Costa Brava zurück nach Wolfach. Und schließlich absolvierte Johannes Dorn erfolgreich die Schiedsrichterprüfung und ist seit Herbst 2016 für den FC Wolfach als Schiedsrichter im oberen Kinzigtal tätig.

Das vom Jugendleiter präsentierte "nackte" Zahlenwerk beeindruckte in der aktuellen Ausfertigung die etwas mehr als 50 versammelten Jugendspieler, Trainer und Eltern. Mehr als 1300 Trainingsstunden wurden abgehalten, um die Kinder und Jugendliche fit für fast 160 Spiele zu machen. In den Spielgemeinschaften wurden etwa 160 Spieler betreut, davon etwa 100 vom FC Wolfach. Ein besonderer Dank galt neben den engagierten 31 Trainern Platzwart Bernd Scherer, Clubhauswirtin Marie-Anne Kimmig und Pressewart Matthias Dorn für dessen aufwendige Spielberichterstattung im Mitteilungsblatt.

Nach diesem Rückblick wählten die Kinder und Jugendliche Jugendleiter Ralf Neef für zwei weitere Jahre, in denen er die Jugend im Vorstand des FC Wolfach vertreten wird.