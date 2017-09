Wolfach FC Kirnbach plant Wanderausflug

"Wir hoffen, dass Mitglieder aller Abteilungen des Vereins an diesem gemeinsamen Ausflug teilnehmen", schreibt der FC.

Interessierte können sich bis Mittwoch, 27. September, für den Ausflug anmelden. Dabei sollten sie Angaben zu der Anzahl der Teilnehmer per E-Mail an vereinsausflug@fc-kirnbach.de machen. Kontakt ist auch per Telefon 0171/2 88 55 39 oder durch Eintrag in der Liste im Clubhaus möglich.