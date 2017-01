Wolfach Fahrzeuge zum Schutz der Bürger

Geppert zeigte sich beeindruckt von den blitzblanken Fahrzeugen, die er noch einen Tag zuvor in völlig anderem Zustand bei dem Einsatz gesehen habe. Sein großes Dankeschön galt der Gesamtwehr mit der Bitte, dass die hohe Einsatzbereitschaft erhalten bleiben möge. In seiner Rede betonte er den großen gemeinschaftlichen Rückhalt in der Feuerwehr und Bevölkerung, die Anschaffung des GW-T (Gerätewagen Transport) ermöglicht habe. Es handle sich laut Geppert hierbei um eine Ergänzungsbeschaffung, deren nicht gedeckte Anschaffungskosten über den Förderverein der Wolfacher Feuerwehr abgewickelt wurde. Die Stadt trägt die laufenden Kosten, weil neben den feuerwehrtechnischen Vorteilen das Fahrzeug auch in der Jugend- und Kameradschaftsabend Nutzen bringt. Die Gesamtkosten inklusive Umbauten beziffern sich auf rund 50 000 Euro.

Der besondere Dank des Bürgermeisters galt hier den ehrenamtlichen Helfern um Manuel Rauber, der Kommandantur, dem Feuerwehrgesamtausschuss und dem Gemeinderat. Rund 220 000 Euro kostete der MLF (Mittleres Löschfahrzeug), das dem Feuerwehrbedarfsplan entsprechend angeschafft wurde. Für das Fahrzeug wird ein Zuschuss in Höhe von rund 50 000 Euro vom Land gewährt.

Stadtpfarrer Hannes Rümmele segnete die Fahrzeuge in ökumenischer Union und überbrachte Grüße des evangelischen Pfarrers Stefan Voß, der wegen des abgebrannten Freizeitheims auf dem Moosenmättle die Konfirmandenfreizeit neu zu organisieren hatte.

Kreisbrandmeister Bernhard Frei unterstrich in seiner Rede, dass die beiden Fahrzeuge kein Geschenk an die Feuerwehr seien, sondern Arbeitsgeräte, die den Schutz der Bürger das ganze Jahr über gewährleisten. Kommandant Christoph Mayer übergab nach einem Rückblick auf den Beschlussweg zur Anschaffung der Fahrzeuge unter dem Beifall der Brandschützer dem Bürgermeister einen Meldeempfänger, der nach Mayers Aussage im gesamten Ortenaukreis funktioniere.

Ein besonderer Tag sei es für ihn, sagte Abteilungskommandant Erwin Harter in seiner Rede. Die Weichen für eine gute Zukunft seien gestellt und sein Dank gelte allen Beteiligten. Ohne die Kameradschaft und zahlreiche Unterstützer wäre die Finanzierung nie möglich gewesen.