Wolfach Experte belebt alte Tradition am Mühlentag

Besonders die Kinder waren begeistert und verfolgten, wie sich die Kleie vom Mehlbeutel trennte. Durch den "Bittel" ging das feine Mehl hindurch und das Grobe wurde aus dem "Kleiekotzer" ausgespuckt.

Dass es dabei sehr staubte, wurde, wie auf dem Bild zu sehen, in Kauf genommen. Noch größer war die Freude, das frisch gewonnene Mehl und die Kleie mit nach Hause nehmen zu dürfen. Dies ließ sich auch der achtjährige Lucas aus Eisenbach nicht nehmen, und füllte das Naturprodukt in einen Beutel für zu Hause. Wann daraus Brot gebacken wird, ließen die Eltern noch offen. Spätestens beim Brotverzehr des selbst gebackenen Brots wird er sich an den Mühlentag in der Jockelesmühle in Kirnbach erinnern.

Weitere Informationen: Zur Geschichte: Die Jockeleshofmühle wurde 1715 erbaut und gehört bis heute zum Jockeleshof. Nach den beiden Weltkriegen verfiel sie. Ein Freundeskreis, Mitglieder des Schwarzwaldvereins, die Stadt Wolfach sowie das Denkmalamt restaurierten die Mühle. Zum Mühlentag wird sie immer wieder in Betrieb genommen. Die Jockeleshofmühle liegt direkt und augenfällig am Bollenhut-Talwegle.