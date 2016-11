Wolfach "Es könnte durchaus mehr gehen"

Wer sich in irgendeiner Weise einbringen will, ist laut Maurer herzlich dazu eingeladen. Die SPD werde in Wolfach in erster Linie durch ihre kommunalpolitische Arbeit und damit in wesentlichen Teilen durch ihre Arbeit im Gemeinderat wahrgenommen.

"Die Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion ist sehr gut, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind", meinte Maurer. Zu den Schwerpunkten im vergangenen Jahr zählten unter anderem die Einigung mit Oberwolfach über mögliche Standorte von Windkraftanlagen und das Kinzigtalbad.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Karl-Rainer Kopf kommentierte die "bittere Niederlage" bei den Landtagswahlen und sah eine der Ursachen in der Flüchtlingswelle die "uns überrollte".

Der für die Bundestagswahl nominierte Kandidat Jens Löw, Vorsitzender des SPD Kreisverbands-Schwarzwald-Baar, möchte im bevorstehenden Wahlkampf auf Tuchfühlung mit der Wählerschaft gehen. "Wir müssen gemeinsam an die Wähler herantreten und wahrnehmbar für sie sein", so Löw.

Es gelte, im Wahlkampf mit parteitypischen Themen wie Steuergerechtigkeit aufzutreten und darüber hinaus auf regionale Besonderheiten einzugehen.

Bruno Heil hielt dagegen, dass auch das Thema Europa in den Wahlkampf gehöre. Einig hingegen waren sich die Parteifreunde, dass seitenlange politische Inhalte in eine einfache Sprache auf SPD-Niveau "übersetzt" werden müsse, die die Basis versteht.