Wolfach Erstes Beschnuppern in Geschäftsstelle

Ein erster Schritt war an dem Tag auch der Ideenbaum auf der Empore. Die STK-Geschäftsführerin Isabella Schmider forderte die Anwesenden auf, ihre Wünsche an den Verein auf einem Zettel zu notieren, der die Form eines Baumblatts besaß. Die ersten pinnten bereits "Trekking-Projekt", "gute und erfolgreiche Zusammenarbeit" sowie "gemeinsame Gästekarte" an die Wand. Auch die Besucher des heutigen Tags der offenen Tür (siehe Info) können ihre Ideen an den Baum heften. Schmider und ihre Kollegen Assunta Finke, Marvin Polomski und Carla Staiger wünschten sich, dass dieser anwachse und viele Vorschläge offenbare. "Greifbares und Verrücktes wäre schön", bekannte sie.