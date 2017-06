Wolfach Ersten Schritt zum Sprint getan

"Wir wollen erst einmal anfangen, Laufen zu lernen, bis zum 100-Meter-Sprint", unterstreicht Matthias Geiger, Waideles Stellvertreter. Es soll dann auch nach einiger Zeit evaluiert werden, wie das Angebot wahrgenommen wird.

Jürgen Nowak, Chef des Gewerbevereins Oberwolfach, betont, der Kritik wolle man sich dann stellen und weiter feilen. So pragmatisch die Gutschein-Einlösung auch beginnen mag, laut den Akteuren soll sie langfristig angegangen werden. Für Kunden, bei denen noch Alt-Gutscheine zu Hause schlummern, gilt die Neuerung genauso, heben die Beteiligten hervor. Auch diese könnten ab Juli sowohl in den 94 Mitgliedsfirmen in Wolfach als auch bei 47 in Oberwolfach eingelöst werden.

Weitere Informationen: Einlösung: Ausgabestellen in Oberwolfach: Sparkasse und Volksbank Mittlerer Schwarzwald; Ausgabestellen in Wolfach: Sparkasse, Bankhaus Faisst, Volksbank Mittlerer Schwarzwald sowie Bürgerbüro. Rückgabestellen in Oberwolfach: Sparkasse und Volksbank Mittlerer Schwarzwald; Rückgabestellen in Wolfach: Sparkasse, Bankhaus Faisst und Volksbank Mittlerer Schwarzwald.

