Wolfach Erste Erfahrungen als Mütter auf Zeit

Durch die Projekttage begleitet wurden die Jugendlichen von Nadine Keilwagen und Sid Cordes von "donum vitae" sowie Christiane Erdrich-Timm, Schulsozialarbeiterin am SBBZ. Laut Edrich-Timm wird das Projekt mit 900 Euro aus verschiedenen Fördertöpfen wie den SBBZ- Förderverein finanziert. Vormittags standen außer den Themen Schwangerschaft, Geburt und Umgang mit Säuglingen auch Rollenspiele und Gesprächsrunden über Beziehungsthemen auf dem Programm.

Am Nachmittag gingen die Schülerinnen mit ihren "Kindern" unter anderem in Supermärkte und ernteten zum Teil kuriose Reaktionen ihrer Mitmenschen. Die erste Nacht wurde bei einem Teil der Schülerinnen zu Hause verbracht, die zweite Nacht gemeinsam im SBBZ. In der Abschlussrunde am Mittwoch wurde Bilanz gezogen. "Ihr müsst öfter mal herkommen", meinte eine Schülerin.

Eine andere bedauerte, dass es kein "echtes Baby" sei und auch bisherige Ansichten änderten sich. "Ich warte doch lieber mit dem Kinderkriegen, bis ich 25 Jahre alt bin", sagte eine Teilnehmerin.

Die Aussagen einiger Mädchen über eine gewünschte sehr frühe Elternschaft in der Lebensplanung veranlassten Erdrich-Timm, das Projekt auf den Weg zu bringen. Besonders freute sich die Schulsozialarbeiterin über die Unterstützung von SBBZ-Schulleiterin Petra Fränzen, die sofort hinter der Idee gestanden sei. Eine Neuauflage ist geplant, in die dann auch die Jungs in die Thematik mit einbezogen werden.