Wolfach Erste Anlagen fertiggestellt

Wolfach (red/am). Im Juni hat der Wolfacher Gemeinderat den Auftrag für das sog. Weidezaunprojekt 2016 an den Unternehmer Markus Wussler Landhandel aus Gengenbach vergeben. Dieser hat laut Pressemitteilung der Stadt mit seiner Arbeit bereits Anfang August in Kirnbach im Bereich Ritterhof begonnen und die ersten Eckpfosten für die neuen Zaunanlagen gesetzt. Die Arbeiter kamen zügig voran und konnten deshalb schon vergangene Woche mit der Anlage am Schlössle fortfahren.

"Der ein oder andere Anwohner hat vielleicht schon ein lautes Hämmern auf den Weideflächen gehört", so die Mitteilung. Grund hierfür sei eine spezielle Pfahlramm-Maschine, die dafür sorgt, dass die robusten Pfähle aus Robinienholz mindestens einen Meter tief in die Erde eingerammt werden. Vor allem die starken Eckpfosten müssen stabil genug sein, um der Zugspannung der Drahtlitzen Stand halten zu können. Da es sich meist um sehr steiles und unwegsames Gelände handelt, kann die Maschine oftmals aber nicht eingesetzt werden. Hier müssen die Pfähle mit Hilfe von Handbohrern von den Zaunbauern selbst eingeschlagen werden.

Wichtig für ein ungehindertes Arbeiten der Zaunbauer ist eine gut vorbereitet Trasse. Die Stadtverwaltung danke daher allen freiwilligen Helfern sowie besonders der Siedlergemeinschaft Wolfach-Oberwolfach, die dafür gesorgt haben, dass die Zauntrassen rechtzeitig frei waren. Der Zaunbau am Schlössle konnte dadurch bereits abgeschlossen werden, sodass die ersten Holzpfähle schon am Vorstadtberg installiert wurden. Die Arbeiten am Vorstadtberg werden noch etwa zwei Wochen andauern bis die letzten geplanten Zaunanlagen im Ippichen in Angriff genommen werden können.