Wolfach "Erinnerung pflegen"

Wolfach/ St. Roman (eve). Am Volkstrauertag sind auf den Friedhöfen in Wolfach, Kirnbach und St. Roman sowie am Ehrenmal Kränze niedergelegt worden. Die zentrale Gedenkfeier mit Ansprache von Bürgermeister Thomas Geppert fand in St. Roman nach dem Gottesdienst in der katholischen Kirche statt. Der Männergesangverein Bergecho umrahmte mit Liedvorträgen feierlich sowohl die Messfeier als auch Gedenkstunde für die Opfer von Krieg und Gewalt.