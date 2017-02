Wolfach Entscheidung wird vertagt

"So wirklich klar ist mir nicht, was wir da machen", gab Maurer zu bedenken. Bürgermeister Thomas Geppert betonte: "Der Beitritt ist die Eintrittskarte an das Backbone-Netz anschließen zu dürfen." Die Rohrleitungen an den Gemeindegrenzen müssten dann selbst verlegt werden.

Wie hoch das finanzielle Risiko im Falle von Komplikationen wäre, konnte Gemeinderat Helmut Schneider (Freie Wähler) nicht abschätzen. Er wollte wissen, wie hoch das maximale Haftungsrisiko prinzipiell sei. Das konnten Geppert und Bregger nicht beantworten.

Geppert teilte mit, dass zwei oder drei Gemeinden bereits Abstand vom Beitritt zur Gesellschaft "Breitband Ortenau" genommen hätten. 52 Gemeinden seien es insgesamt, die darüber abgestimmt hätten und noch votieren würden. Eine Einzellösung für Wolfach hält er bei den topografischen Standortbedingungen nicht für machbar.

"Wenn sich der Beitritt am Schluss als totaler Flop erweist, wer zahlt das dann? Das sind wir unserer Stadt schuldig", bekannte Schneider indes. "Wer haftet am Schluss für die ganzen Millionen?", fragte er. Hans-Joachim Haller (SPD) war sich sicher, dass die Kommanditisten dafür haften.

Ganz wertfrei gab Geppert indes zu bedenken, dass diese Beitrittsentscheidung von anderen Gemeinden ohne lange Diskussionen verabschiedet wurde. Haller sprach sich dafür aus, die Entscheidung zu vertagen. Auch Schneider betonte nochmals, er wolle über die maximalen Folgen, wenn die Kommanditisten Kosten tragen müssten, informiert werden. Die Verwaltungsvertreter bekannten, für Aufklärung sorgen, wenn die Fragestellung per E-Mail bei ihnen eingegangen ist. Schneider betonte: "Die E-Mail kriegen Sie." Die Entscheidung über einen Beitritt wird daher in zwei Wochen gefällt.