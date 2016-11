Wolfach Energiequelle mit vielen Facetten

Wolfach. Den Machern der Ausstellung ist ein kreativer Brückenschlag von der Energiewende im 19. Jahrhundert, der Elektrifizierung, bis zur aktuellen Diskussion über erneuerbare Energien gelungen. "Eine Welt ohne Strom ist nicht mehr vorstellbar", leitete Vorsitzender Christian Oberfell seine Ansprache ein.

Teil der Ausstellung ist deshalb auch ein interaktives Whiteboard, an dem Besucher Gedanken und Empfindungen festhalten können zu der Frage: "Wie sähe Ihr Leben nach zwei Stunden, einem Tag oder eine Woche ohne Strom aus?" Aufgegriffen wurde auch eine Studie, die Experten dem Bundestag vorgelegt hatten und die zeigt, dass weder in Politik noch in Wirtschaft oder Gesellschaft ein Bewusstsein für den "Fall der Fälle" herrsche.

In einem vergnüglichen Streifzug durch die rasante Entwicklung der Wolfacher Elektrifizierung stimmten Bernd Schillinger als Strompionier Roman Armbruster und Bernhard Stelzer als Wolfacher Original und Zeitungsverleger Albert Sandfuchs auf die Ausstellung ein. "Kuhsackfinster" sei es in der Stadt gewesen, bis Armbruster 1896 sein Sägewerk in ein E-Werk umfunktionierte. Ein Jahr später zu Weihnachten erstrahlte Wolfach in hellem Licht mit fünf Bogenlampen in der Hauptstraße und vierzig Glühlichter in den Nebenstraßen. "Heute leuchten im Stadtgebiet 890 Lampen, davon 471 in LED-Technik", stellte Oberfell fest.