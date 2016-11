Wolfach Endlich die Schweizer Grenze erreicht

Fazit: Die Übernachtungen aus unserem Westweg-Führer sind eher auf Hotels ausgerichtet – wahrscheinlich aus Werbegründen. Selten kommen wir daher an Höfen direkt am Westweg vorbei, der wirklich sehr einsam und abseits der Zivilisation verläuft.

Zum Beispiel trafen wir an einem Tag auf unserer Wanderstrecke von 17 Kilometern kein Haus oder andere Einkehrmöglichkeit an. Im Sommer gibt es natürlich die Gelegenheit, in Schutzhütten oder in einem Zelt zu übernachten. In derkalten Jahreszeit sind wir aber meistens auf Hotels oder Pensionen angewiesen.

Der Westweg an sich ist bei solch herrlichem Wetter der natürlich der absolute Hit: Natur pur, Ruhe und atemberaubende Aussichten.

Am nächsten Tag stellen wir fest, dass wir den ersten Endruck vom Vortag revidieren müssen. Es sind doch mehr Unterkunftsmöglichkeiten in unserem Westwegführer angegeben. Sie liegen aber nicht immer direkt am Westweg. Entweder ist eine Zusatzschlaufe oder ein Transfer vom Westweg bis zur Unterkunft angegeben. Wir müssen einfach alles genau durchlesen und heraussuchen: Das passiert bei uns, den Blums, immer erst "on the way".

Am sechsten Tag war das Wetter war wieder einmal phänomenal. Unser Ziel war der Haldenhof, eine 18 Kilometer lange, hügelige Strecke.

Yari ist schon ein geübter Westweghund. Praktisch bei jeder Kreuzung wartet sie auf uns und oft sieht es so aus, als ob sie auf den Wegweiser schaut. Dann erwischt sie meistens den richtigen Weg und läuft uns dann voraus. Immer wieder hält sie an und schaut zu uns zurück, um uns mitzuteilen: "Hier geht’s lang, kommt schon".

Um 15.30 Uhr kamen wir dann m Haldenhof an, wo wir zum Übernachten einen gemütlichen Berggasthof gefunden hatten. Unser Befinden nach 6 Tagen war nicht so gut. Die Beine waren am Abend sehr müde, die Gelenke machten sich auch bemerkbar und wir begannen vielen Kilometer zu spüren, stolze 130 wren es schließlich schon, bei einem Ziel von 250. Mit Blasenbildung hatten wir keine Probleme, da sich die Blasen-Prophylaxe sehr gut bewährte.

Nach unserem Ruhetag am Sonntag, unserem achten Wandertag, sind wir voll motiviert und ohne Regen durch das liebliche Markgräfler Land nach Lörrach gewandert­: 16 Kilometer und immer ohne Regen.

Am Anfang ging es durch die wildromantische Wolfsschlucht. Auch ohne Sonne war es im belaubten Wald voller Farben und überaus märchenhaft. Oberhalb von Wollbach erreichten wir die Baselblick-Hütte. Von dort aus, wie es der Name schon sagt, können Wanderer bereits Basel erblicken. Kurz vor Lörrach kamen wir bei der Burgruine Rötteln vorbei: Von dort aus waren es nur noch zehn Kilometer nach Basel.

Am 7. November kam dann der große Moment und wir erreichten die Schweiz: Zwischen den Weinbergen und dem Ufer entlang haben wir den Basel Badischen Bahnhof erreicht und somit den Westweg abgeschlossen. Fortan mussten wir Yari immer angeleint halten, diese Industriestadt zieht sich endlos in die Weite und die Wanderwege drumherum sind alles andere als attraktiv.

Für Yari war das sehr anstrengend immer an der Leine zu laufen, so musste sie sich viel mehr konzentrieren und war auch am Abend dann total ausgelaugt. Yari hat eine totale Bänkli-Sucht entwickelt, wenn sie eines entdeckt spurtet sie sofort drauflos. Entweder sitzt da jemand und sie bekommt meistens etwas von der Vesper ab oder sie weiß, dass dort etwas Essbares hinunter gefallen sein könnte. Derzeit treffen wir gar keine Wanderer an, denn das Wetter ist viel zu nass und kalt, es hat lange geschneit – aber wir geben nicht auf.