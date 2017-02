Wolfach Eisgang auf Wolf und Kinzig

Mit lautem Gerumpel und Getöse hat sich am Dienstag gegen 11 Uhr eine knappe halbe Stunde lang ein gewaltiger Eisgang in der Wolf in Oberwolfach talabwärts gewälzt. Zum Glück waren die dicken Eisschollen bereits so zerkleinert, dass sie sich nicht an den Brücken oder sonstigen Engpässen anstauen konnten.

Nach tagelangem Dauerfrost führten starke Regenfälle und milde Temperaturen am Dienstagvormittag laut Polizeipräsidium Offenburg zum Einsatz der Feuerwehren an Wolf und Kinzig.

Allein zehn Einsatzkräfte aus Oberwolfach hatten Bauhofleiter Martin Klausmann zufolge den gesamten Vormittag mit den Folgen des Eisgangs zu kämpfen. Überschwemmungen habe es zwar keine gegeben, dafür stauten sich die Brocken an Wolf und Kinzig enorm.