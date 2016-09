Wolfach Einzug ist in diesem Jahr geplant

Trotz der zum großen Teil fachfremden Hilfskräfte seien die Einsätze problemlos über die Bühne gegangen, betont Schafheutle. "Es gab immer eine Einweisung vorher und jeder hat sich daran gehalten", lobt der Vorsitzende.

Zudem habe dem Projekt nichts besseres passieren können, als Ernst Lange zum Bau-Koordinator zu gewinnen. Seine Erfahrung sei nicht mit Gold aufzuwiegen. Insgesamt sind die Arbeitseinsätze sehr harmonisch verlaufen, stellt Lange fest. Freilich habe es während der Bauphase viele Diskussionen gegeben, aber es sei immer eine Lösung gefunden worden, die alle Beteiligten mittragen konnten.

Die Liste der tatkräftigen Helfer ist lang, sagen die beiden Schaffer. Angefangen von umfassender Versorgung durch Kuchen, Vesper und Ähnliches bis zu örtlichen Handwerkern, die immer ein offenes Ohr hatten, habe man nie ein "Nein" bei einer geäußerten Bitte gehört. Der letzte Einsatz der Musiker war Mitte August mit der Entfernung des Grünschnitts. Das Areal in Richtung Siechenwaldbrücke wollen sie sich als Freisitz gestalten.

"Die Außenanlagen brauchen halt noch ein bisschen Zeit", mutmaßt Lange. Die Malerarbeiten indessen begännen demnächst und danach sind die Bodenbeläge anvisiert. Im großen Ganzen sind die Arbeiten im Zeitplan und - was Schafheutle besonders freut – auch im Kostenrahmen. (siehe Info). Überdies habe sich beim Hock Ende Juli die Vereinskasse um 900 Euro im Spendenbass erhöht.

Aus dieser durchgängigen Bereitwilligkeit von Gönnern und Unterstützern beziehen Schafheutle und Lange auch ihren Schwung und Elan, wie sie sagen. Ihr Fokus richtet sich bereits auf das nächste Ziel des Fördervereins: die Sanierung der Schlosshalle samt Belebung des gesamten Schlossensembles. "Unsere Fantasien sind da grenzenlos", kündigen Schafheutle und Lange weitere Visionen an. Die Darbietung des Vereins FCCB Freizeitkultur mit den Wasserfontänen habe sie sehr inspiriert.

Die Sanierung des Bahnhofs im Sanierungsgebiet "Zwischen Hauptstraße und Kinzig" wird mit einem Gesamtkostenansatz in Höhe von rund 2 ,18 Millionen Euro durchgeführt. Im Haushalt 2015 waren Ausgabemittel in Höhe von 1,21 Millionen Euro (inklusive 15 000 Euro Bauhofleistungen) veranschlagt, 2014 waren dies 100 000 Euro. 2015 sind an Zuschussmitteln 601 000 Euro veranschlagt worden.