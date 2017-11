Wolfach "Einiges wird seit Jahren geschoben"

Wolfach-Kirnbach . In einer herzlichen Verabschiedung bedankten sich die Genossen bei Elvira Drobinski-Weiß für ihr großes Engagement. Geehrt für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Hans Joachim Haller. In einem kurzen Rückblick fasste Vorsitzender Manfred Maurer die Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen, die von der Arbeit für den Wahlkampf der Bundestagswahl geprägt waren.

Kommunales

Die Schwerpunkte der Kommunalpolitik waren unter anderem die Unterbringung der Flüchtlinge in Wolfach und die Sanierung von Hauptstraße und Kinzig. Bei letzterem bescheinigte Helmut Pfotzer den hiesigen Kommunalpolitikern wenig Fingerspitzengefühl. "Wie kam die Dringlichkeit der Schlosshallensanierung zustande?", erkundigte sich Pfotzer im Hinblick auf die kürzlich erfolgten ersten Haushaltsberatungen. Seiner Meinung nach habe die Kommune sehr viele andere Probleme, insbesondere in den Ortsteilen Kirnbach und Halbmeil. Nach dem viel umstrittenen Projekt der Bahnhofsanierung die Mittel gleich für die nächste kontroverse Maßnahme einzustellen "bringe ich nicht auf die Reihe". Stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins und Gemeinderat Bruno Heil erläuterte ausführlich die Entscheidungsgrundlagen der Verantwortlichen, deren Hauptmotiv das Schaffen eines kulturellen Zentrums in der Stadt sei. Die Gemeinderatsarbeit mache nicht wirklich Spaß, meinte Heil, denn jede Ausgabe müsse aufgrund der finanziellen Situation in Frage gestellt werden. "Einiges wird schon seit Jahren geschoben und man traut sich kaum, vor allem den bei uns sehr engagierten, Vereinsvertretern ins Gesicht zu schauen", resümierte Heil.