Wolfach Ein Stück Eigenständigkeit bricht weg

Halbmeil. Sowohl die Dorfgemeinschaft als auch Kommune und die Herlinsbachschule Wolfach nahmen beides zum Anlass, mit einem bunten zweistündigen Programm Abschied "zu feiern". Anschließend konnten die "Ehemaligen" in Erinnerungen an ihr Schulzeit schwelgen. Und wer weiß, vielleicht ist es angesichts wieder steigender Schülerzahlen nur ein Abschied auf Zeit?

"Die Schullandschaft verändert sich ständig und es bleibt spannend", nahm Natascha Hettich, Konrektorin der Herlinsbachschule, in ihrem Grußwort Bezug auf aktuelle Medienberichte, in denen in den nächsten dreizehn Jahren bis 1,4 Millionen Schüler mehr als prognostiziert erwartet werden.

Hettich scherzte, dass dann wieder mehr Schulhäuser gebraucht werden und sogar die Grundschulen im Langenbach und in St. Roman wieder reaktiviert werden müssten. Die Halbmeiler Schule verkörpere für viele eine eigene Identität im positiven Sinne und mit der Schließung breche ein Stück Eigenständigkeit weg, zeigte Bürgermeister Thomas Geppert in seiner Rede Verständnis dafür, dass die Halbmeiler die Schließung der Schule bedauern.