Wolfach Ein erstes Kennenlernen

Wolfach . Das Kennenlernen des vielseitigen Bildungsangebotes der Beruflichen Schulen Wolfach ist beim Schnuppertag am Donnerstag im Fokus gestanden. Schüler und Lehrer zeigten den interessierten Jugendlichen, was in den einzelnen Fächern gemacht wird und gaben mit verschiedenen Projekten sowie Workshops Einblick in die Schularten und deren Profile.

Eine rege Betriebsamkeit herrschte in der Aula, in der Zwölftklässler für den gemeinsamen Französisch-Unterricht des Technischen (TG) und Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums (SG) warben: "kleine Klassen und intensive Betreuung" versprechen die bunt gestalteten Poster.

Bei leckeren von den Schülern gebackenen Crêpes wurde informiert und geplaudert. Ähnlich appetitlich angerichtet war es gegenüber bei den Mitschülern, die über den Spanisch-Unterricht Auskunft gaben.