Wolfach Ein "Auf Wiedersehen", aber kein "ade"

Wolfach . Höhen und Tiefen habe er erlebt, unterstrich der scheidende Kniep im festlich dekorierten Saal des katholischen Gemeindehauses. Aber die Höhen hätten überwogen. Er dankte in diesem Zusammenhang auch seiner Frau Annette, die ihm stets den Rücken freigehalten hätte.

An zwei prägende Momente erinnerte der 64-Jährige, der die Sparkasse Wolfach nach 24 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt und in den Ruhestand geht. Das eine Ereignis, das Kniep niemals vergessen wird, fand am 15. September 2008 statt: die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers, die so viele Auswirkungen auf die globale Branche hatte. "Damit war uns klar, dass unsere Zahlen, die wir in der Tasche hatten, Makulatur waren", so Kniep. Das worst-case-Szenario (schlimmster Fall) wurde zur worst-case-Realität.

Der zweite Moment sei so skurril, dass Kniep ihn ebenfalls nie vergessen wird. Es war am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999. Sturm Lothar fegte durch das Kinzigtal. Da erhielt Kniep einen Anruf der Polizei, dass in der Zentrale in Wolfach eingebrochen worden sei. Aus Hausach machte sich das Vorstandsmitglied auf den Weg und traf vor dem Gebäude die Polizisten mit Schäferhund und einer Pistole an. "Am besten gehen Sie voraus, Sie kennen sich am besten aus", hätten die beiden Beamten zu ihm gesagt, was er auch tat. Erst hinterher fiel ihm auf, in was für eine gefährliche Situation er geraten hätte können. Es stellte sich dann nämlich heraus, dass es nur ein Fehlalarm war, den ein beim Sturm umgekippter Baum ausgelöst hatte.