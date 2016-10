Wolfach Dünne Leitung, dicker Ärger

Wolfach. "Mit der Internetverbindung haben wir ein massives Problem", sagt Sebastian Paschun, einer der Geschäftsführer der Firma Visuelle Technik, die ihren Sitz in dem Wolfacher Gewerbegebiet hat. Was das in Zahlen bedeutet, zeigt der Geschwindigkeitstest, den die Firma vor wenigen Tagen gemacht hat. Knapp 3000 Kilobit pro Sekunde schafft ihre Leitung im Download – höchstens. Eine normale Bilddatei wäre also in etwa zehn Sekunden geladen. Doch das Unternehmen wertet Bilddaten von Industrieunternehmen aus, arbeitet mit internationalen Firmen zusammen. "Das kann bei uns pro Bild bis hin zu 50 Megabyte gehen", sagt Paschun.

Bei mehreren Fotos läuft der Ladebalken dann minutenlang. Es seien bereits Mitarbeiter nach Hause gefahren, um die für die Qualitätssicherung benötigten Bilder zu laden, weil es von dort aus schneller geht. Nun bangt die Firma um Kunden, weil der Service teurer wird, je länger es dauert. "Die Wettbewerbsfähigkeit nimmt immer weiter ab, nur weil wir im mittleren Schwarzwald sind", sagt Paschun.

Seit 2005 sitzt das Unternehmen im Gewerbegebiet ­Ippichen. Damals sei die Geschwindigkeit vollkommen in Ordnung gewesen. Das ist heute anders: "Die Datenmengen sind in den letzten Jahren wahnsinnig gewachsen", sagt der Geschäftsführer. Auch Alternativen wurden bereits geprüft: Bei einer Internetverbindung per Satellit macht der Firma bei Live-Übertragungen die Verzögerung von einigen Sekunden Probleme. Für die entsprechende Funkverbindung, wie etwa LTE, müssten zahlreiche Verträge abgeschlossen werden, um genügend Download-Volumen zu erhalten.