Wolfach Dreierlei Spiel mit Worten und Gitarren

Seit das Genre mit Bob Dylan vor 50 Jahren in den Pop Himmel aufstieg, sind sie aus dem musikalischen Kosmos nicht mehr wegzudenken: Die Singer und Songwriter, auf Deutsch etwas anzüglich auch Liedermacher genannt. Keiner der Drei hatte zu Dylans Hochphase das Licht der Welt erblickt. Was sie mit dem Grandseigneur verbindet, ist das Talent mit Worten und Gitarren zu spielen.

Morgan Finlay, mit mehr als 700 Soloauftritten der erfahrenste in der Reihe, hat seine Wurzeln in Kanada und Irland. Seine musikalischen Traditionen stehen seinen familiären in nichts nach. Im Kinzigtal wächst seine Fangemeinschaft, seit er sich hier regelmäßig auf den Bühnen blicken lässt. Ein Wanderer, der seinen Traum, Musiker zu sein, lebt.

Als Morgan schon spielte und sang, kam Dominik Faitsch zur Welt. Er gibt als Hausherr ein Heimspiel im Klausenbauernhof. Er hat ein Album produziert, eine Band am Laufen und hasst inhaltlose Popsongs. Er kontert mit eingängigen Melodien, satirischen und nachdenklichen Texten.