Wolfach "Die Zeit hängt uns im Nacken"

Wolfach . Zuerst gab Bürgermeister Thomas Geppert seinem Gast Marion Gentges einen "kurzen Abriss, was uns derzeit so umtreibt" Danach bezog die CDU-Landtagsabgeordnete des Landkreises Lahr selbst Stellung zu den angesprochenen Themen und versprach die Anliegen mit nach Stuttgart zu nehmen.

Ein Thema, das den Wolfachern "unter den Nägeln brennt" sei der Breitbandausbau. Die Gemeinde wolle sich am kreisweiten Backbonenetz als Kommandit einbringen. Die Gemeinderatsbeschlüsse stehen diesbezüglich noch aus. Allerdings sei ein Glasfasernetz mit erheblichen Kosten verbunden. Die günstigere Variante "Vectoring" wäre aber nicht schneller. Dass es "Glasfaser an jedes Haus" in 15 bis 20 Jahren in der Raumschaft schaffen würde, davon sei der Breitbandausbau in Wolfach bisher noch meilenweit entfernt, bekannte Geppert.

Gentges wusste, dass die Telekom den Ortenaukreis zu 90 Prozent mit Glasfaser erschließen möchte. Neben den beiden Politikern waren auch die Gemeinderäte Manfred Maurer (SPD), Ulrich Wiedmaier (FW), Peter Ludwig (CDU) und Gabi Haas (CDU) sowie Hauptamtsleiter Dirk Bregger, Martina Hanke von der Bauverwaltung und Ute Moser vom technischen Bauwesen beim Antrittsbesuch im Foyer des Rathauses am Freitag anwesend.