Wolfach Die Sorgen der Flößer dauern an

Aus dem Rathaus heißt es, man gehe davon aus, dass diese dann in einwandfreiem Zustand sei. Dies wird seitens des RP bestätigt: "Die Übergabe erfolgt nach Abnahme des mängelfreien Zustands durch das RP", heißt es dazu aus Freiburg. Diese Abnahme sei bislang aber noch nicht erfolgt.

Die Flößer haben die Arbeiten am Wehr verfolgt und waren von der ersten Auslösevorrichtung nicht ganz überzeugt. Die erneuerte soll es ihnen nun ermöglichen, genügend Wasser unter das Floß aus Holzstämmen zu bekommen. "Wir brauchen immer Hinterwasser", sagt Oberflößer Anton Griesbaum. Damit die Fahrt glücken kann, müsse das Gestänge zwei Mal auslösen. Die untere Klappe am Boden sei 90 Zentimeter hoch, die obere 60 Zentimeter. Dennoch liege das Floß meist auf dem Geröll am Grund der Kinzig auf, kritisiert der Flößer.

Nächste Probestauung ist erst wieder im Frühjahr 2017 möglich

"Ob es jetzt funktioniert konnten wir aber nicht testen", so Griesbaum weiter. Da nun die Hochwasserzeit und Schonzeit für Fische beginnt, ist eine Probestauung in diesem Jahr jedoch nicht mehr möglich. Sie soll nun im Frühjahr 2017 nachgeholt werden. "Wenn uns das Wehr im Mai zusammenbricht, ist der Termin im Juni gestorben. Dann muss ein neuer her", sagt Griesbaum. In der vorläufigen Terminplanung der Vereine ist neben dem Termin im Juni für das Floßhafenfest bereits ein Ausweichtermin Ende August angedacht.

Dann wird sich die Stadt um das Wehr kümmern müssen: "Nach der Übergabe liegen Betrieb und Unterhaltung der temporären Stauvorrichtung allein bei der Stadt Wolfach", schreibt das RP. Sollten danach weiterhin Mängel festgestellt werden, die nicht durch die Benutzung oder durch höhere Gewalt entstanden sind, sei die Baufirma im Gewährleistungszeitraum dazu verpflichtet, diese Mängel zu beseitigen. Damit blieben die Kosten für derartige Reparaturen nicht an der Stadt hängen. Alles weitere müsse jedoch aus der Stadtkasse bezahlt werden.