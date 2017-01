Wolfach Die Renaissance der provokativen Anti-Mode

Bunt wie ein Regenbogen schien Wolfach am Samstag eine Renaissance der Flower-Power-Zeit zu erleben. Bunte Batik-Shirts, Jesuslatschen, gefärbtes und gestricktes hatten bis zum sonntäglichen Morgengrauen wieder ihre echte Daseinsberechtigungen.

"Eyecatcher"-Wettbewerb

Koteletten, Backenbärte und bärenähnliche Haarpracht, lockte selbst Elvis in die Schlosshalle. Hunderte von Hippies und Gammlern, die in den 1970er-Jahren noch ein echter Dorn im Auge der "normalen Bevölkerungsmasse" waren, lieferten sich beim Musikerball einen an Vielfalt kaum zu überbietenden "Eyecatcher"-Wettbewerb.

Die provokative Anti-Mode von damals lebten die Ballbesucher in beinahe grenzenlosen Kreativität und mit Genuss voll aus: Saturday Night Fever und Woodstock.

Das Ambiente waren närrischer Treibstoff, um die Ballbesucher zur Höchstform auflaufen zu lassen. Nach dreieinhalb Stunden "Warm-up" und Kulthits von einst im vorderen Schlosshallenteil und aktuellen Hits auf Dancefloor zwei war das närrische Eis längst aufgetaut.

Nun hieß es Bühne oder besser die Tische frei für die Musikbarden der Stadtkapelle.

Playbacksound und Livegesang der Musikerball-Granden, Jens, Fabian und der Rockröhre Maren sorgten für Stimmung bis zum Siedepunkt

Maren malte mit Nenas "99 Luftballons" nicht nur ein noch bunteres Bild, sondern sorgte dafür, dass das Publikum eifrig mitgrölte. "Born to be alive" von Patrick Hernandez und zahlreiche weitere Klassiker von einst verwöhnten das Publikum bis in die frühen Morgenstunden.

2018 wieder in Festhalle

Laut Stadtkapellen-Geschäftsführer Horst Polus war der Musikerball 2017 in der Schlosshalle eine vorläufig einmalige Angelegenheit. Im kommenden Jahr will die Stadtkapelle wieder in gewohnter Weise mit musikalisch, närrischem Programm zurück in die Festhalle kehren.

2017 sei durch den Umzug in den sanierten Alten Bahnhof, dem Narrentreffen in Oberwolfach und eine Woche später in Kißlegg einfach kein Zeitfenster zum Proben, für ein Programm und zum Ausweichen auf einen anderen Termin gewesen.

Die Ballbesucher haben den Ausflug in die Hippie-Vergangenheit und das "neue" Ambiente nach kurzen Anlaufschwierigkeiten aber zahlreich und ausgelassen genossen.