Wolfach Die Neuen: Das Team stellt sich vor

Wolfach . Beim Pressegespräch hat sich das vierköpfige Team am Freitagmittag in der STK-Geschäftsstelle, dem Lesezimmer des Wolfacher Rathauses, kurz vorgestellt. Thomas Geppert, Wolfachs Bürgermeister und gleichzeitig STK-Vorsitzender des Vorstands, nahm ebenfalls daran teil.

Ganz frisch dabei sind die 31-jährige Staiger aus Offenburg (Ex-Start-up-Aufbauerin bei einem Onlineversand) und der 25-jährige Polomski aus Triberg, der zuletzt Mitarbeiter der Tourist-Info Hornberg war. Sie stießen erst am Donnerstag zum Team dazu. Finke, Ex-Geschäftsführerin vom "Gastlichen Kinzigtal", und STK-Geschäftsführerin Schmider haben ihre Arbeit seit Mitte Oktober in der Geschäftsstelle aufgenommen. Über den ersten Arbeitstag sagt Polomski: "Viel Input, sehr nettes Team; ich freue mich auf die Zukunft." Staiger ergänzt: "Wir wurden gut aufgenommen und fühlen uns sehr wohl bisher."

Auch Geppert ist in positiver Aufbruchsstimmung: "Jetzt sind wir vollzählig –­ und nun kann es losgehen." Ab Mitte August sei spürbar gewesen, so Geppert, dass die operative Arbeit in der Geschäftsstelle Formen annimmt. Obwohl Schmider laut Arbeitsvertrag erst ab 16. Oktober anfing, beschäftigte sie sich schon im Vorfeld hinter den Kulissen damit – was nicht selbstverständlich sei. Für sie hat der STK-Vorsitzende nur positive Worte: "Frau Schmider sprüht, glaube ich, vor Visionen." Der Weg sei ihr vor Augen, er müsse nur noch umgesetzt werden.