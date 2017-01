Wolfach Die Erfolge können sich sehen lassen

Wolfach . Gut aufgestellt sieht sich der Kleintierzuchtverein C 216 Wolfach. Bei den Wahlen in der Hauptversammlung am Samstag im Gasthaus Kreuz wurde Günther Bösel in seinem Amt als erster Vorstand einstimmig bestätigt.

Neu in das Gremium gewählt wurden außerdem: Ruth Wöhrle, Isabell Fuchs, Klaus Fuchs und Manfred Haas (siehe Infokasten). Das Quartett wird die Posten von Elisabeth und Hans Mahlendorf sowie Irma Brüstle und Wilhelm Gaege übernehmen, die auf eigenen Wunsch nicht mehr angetreten sind.

Die Würdigung ihrer Verdienste und Verabschiedung der langjährigen Vorstandsmitglieder ist laut Günther Bösel in einem besonderen Rahmen geplant, weil Elisabeth Mahlendorf und Irma Brüstle krankheitshalber an der Versammlung nicht teilnehmen konnten. Stellvertretend für alle Mitglieder brachte Bösel die besten Genesungswünsche zum Ausdruck.