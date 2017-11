Wolfach Dialog und Spaß beim Tag der offenen Tür

Auch konkrete Anliegen, wie das von Schiltacher Vermietern, die wissen wollten, was genau für sie getan wird, fanden Gehör. Zusätzlich informierte ein Imagefilm auf mehreren Monitoren über den STK. Grundtenor war, dass darauf geachtet wird, alle zwölf teilnehmenden Kommunen einzubinden.

"Wolfach liegt geografisch günstig, hatte geeignete Räumlichkeiten und bietet viele touristische Attraktionen", meinte Finke auf Nachfrage des Schwabo zu der Standortwahl der Geschäftsstelle. Ihr sind die Strukturen der Organisation vom früheren Verband "Gastliches Kinzigtal" her weitgehend bekannt.

Absolut angekommen in ihrem neuen Aufgabenfeld fühlt sich Geschäftsführerin Schmider: "Die Stimmung im Team ist prima und die Aufnahme im Wolfacher Rathaus war herzlich." Vieles sei noch im Aufbau und sie werde in der nächsten Zeit oft unterwegs sein, um die "Touristiker" der zwölf Gemeinden persönlich kennenzulernen. Das sei ihr wichtig, betonte die Geschäftsführerin. Für den Tagestourismus werden nach wie vor die Beratungsstellen vor Ort zuständig sein.

Der Verein Schwarzwald Tourismus Kinzigtal“ (STK) vermarktet die zwölf teilnehmenden Gemeinden Einheit. Mehr als eine halbe Million Übernachtungen pro Jahr, 43 000 Einwohner und eine Fläche von rund 400 Quadratkilometern gehören zum Zuständigkeitsbereich der Geschäftsstelle in Wolfach. Gründungsmitglieder sind die Städte Haslach, Hausach, Hornberg, Schiltach und Wolfach sowie die Gemeinden Fischerbach, Gutach, Hofstetten, Lauterbach, Mühlenbach, Schenkenzell und Steinach. Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle Wolfach sind von montags bis freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr, zwischen 13.30 und 16 Uhr sowie nach Vereinbarung. Infos gibt es per E-Mail an post@schwarzwald-kinzigtal.info, unter Telefon 07834/2 38 00 90, via Fax 07834/2 38 00 06 oder online unter www.schwarzwald-kinzigtal.info.