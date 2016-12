Wolfach Der Freund der Kinder

"Ich komme als Freund der Kinder. Vor mir braucht ihr keine Angst haben", blickt der Niko(k)laus Bea freundlich in die Runde. Sein erster als Einsatz als Nikolaus ist in diesem Jahr bei der Eltern-Kind-Gruppe des katholischen Bildungswerks. Die trifft sich jeden Montagvormittag im Gemeindehaus der katholischen St.-Laurentius-Kirche Wolfach. Die Allerjüngsten sitzen auf den Schößen ihrer Mütter und Großmüttern. Sie scheinen noch ein wenig schüchtern, einige kuscheln sich eng an ihre Mamas. Der Wolfacher kniet sich zu ihnen in den Sitzkreis. In der Mitte steht ein kleiner Holzschlitten, auf dem ein Sack mit Geschenken liegt. Spätestens als er diese austeilt, ist das Eis gebrochen. "Mir ist ganz wichtig, liebe Kinder, dass ihr mich in guter Erinnerung behaltet", verabschiedet sich der Mann mit dem weißen Rauschebart.

"Die ganz Kleinen haben manchmal ganz großen Respekt", sagt Klaus Bea. In der Woche um den 6. Dezember ist er beinahe täglich im Einsatz und genießt es in vollen Zügen. "Mir ist vor allen wichtig, mit den Kindern in einen Dialog zu treten", betont Bea. Er möchte nicht erschrecken oder ausschimpfen, wenn jemand ’mal nicht brav gewesen ist oder sein Zimmer nicht aufgeräumt hat. "Ich frage das Mädchen oder den Jungen einfach, was sie besser machen können. Die sehen dann: ›Der Nikolaus meint es gut mit mir‹", erklärt Bea, dessen großes Vorbild als Nikolaus der verstorbene Fritz Jehle ist.

Klaus Bea sammelt Spenden für krebskranke Kinder