Wolfach "Der demografische Wandel macht auch vor Wolfach nicht Halt" Im Gespräch mit

Welche Themen werden Sie außerdem ins nächste Jahr begleiten?

Sind Sie was die Schulentwicklung betrifft, schon im Austausch mit dem neuen Schulleiter Manuel Ressel?

Wobei dürfen die Eltern denn mitbestimmen?

Hat Wolfach denn ein demografisches Problem?

Wie sieht es mit der älteren Bevölkerung aus?

Ein Dauerbrenner war 2016 die Entscheidung über das Kinzigtalbad. Sind Sie mit der finanziellen Lösung zufrieden?

Hätten Sie zu Beginn des Jahres damit gerechnet, dass sich der Investitionsbetrag massiv erhöht?

Es war für alle Beteiligten zunächst eine herbe Überraschung. Die Diskussionen und mitunter harten Verhandlungen, die wir alle dann dieses Jahr geführt haben waren am Ende richtig und jetzt müssen wir diesen Weg dann, wie eben aufgezeigt, weiter gehen.

2017 wird es auch eine gemeinsame Tourismus-Strategie mit den Kinzigtal-Gemeinden geben. Wie wird die Identität Wolfachs in diesem Verbund gestärkt?

Es wird einen gemeinsamen Verein "Schwarzwald Tourismus Kinzigtal e.V." geben, der ab Herbst 2017 seine Arbeit aufnehmen wird. Sitz der neu einzurichtenden Geschäftsstelle wird Wolfach sein. Was die Identifikation betrifft, so bin ich überzeugt, dass es in gewissen Betätigungsfeldern gar nicht mehr anders geht, als sich interkommunal in der notwendigen Breite aufzustellen. Der Tourismusbereich ist dafür ein exemplarisches Beispiel: Hier verschwimmen die einzelnen Ortsgrenzen zusehends, da man sich heutzutage letztlich nur als gemeinsame Region erfolgreich positionieren kann.

Welche Rolle kann Wolfach im Verbund wahrnehmen?

Das wird sich zeigen. Meinem Verständnis nach gilt es jetzt zunächst einmal das Ziel zu verfolgen, dass der Geschäftsbetrieb der neuen Organisation weiter vorbereitet wird und dann ab Herbst anlaufen kann. Damit sind wir aktuell zeitlich und personell sehr intensiv bei uns im Hause beschäftigt und werden auch im Jahr 2017 weiterhin diesbezüglich organisatorisch und technisch gefordert sein. Und dann muss man sehen, so ist meine Zielvorstellung, dass sich diese Organisation etabliert und sich dabei die erhofften Synergieeffekte in den einzelnen Rathäusern aller Mitgliedsgemeinden einstellen – so auch im eigenen Haus bei uns hier in Wolfach.

Wer nimmt daran teil?

Sie sind jetzt seit zwei Jahren im Amt. Ist Bürgermeister zu sein Ihr Traumjob?