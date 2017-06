Wolfach Der Berg ruft: St. Roman gibt Party

Im vergangenen Jahr sei zum Beispiel das Autoschieben mit Fahrrädern (siehe Bild) ein Teil des Wettbewerbs gewesen. Was in diesem Jahr geplant ist, möchte MGV-Sprecher Sum noch nicht verraten. Dieses Geheimnis wird erst kurz vor dem Wettbewerbsbeginn gelüftet. Zwei bis drei Teams könnten allerdings noch spontan mitmachen. Kurzentschlossenen mit mindestens sechs Spielern rät Sum, direkt zum Sommerfest zu kommen und sich anzumelden.

Die Aufgabengebiete unterteilen sich in Denk-, Geschicklichkeits- und Kraftspiele. Kräfte gemessen haben die Mannschaften in der Vergangenheit zum Beispiel schon beim Traktorpulling, Baumstämme aufstellen, Bürostuhlrennen, die längste Apfelschale schälen, Gewichte schätzen und bei Wissensfragen im Bereich Erdkunde und Physik.

Dieser Wettbewerb existiert seit ungefähr zehn Jahren. Das Fest wird schon seit Anfang der 70er-Jahre in St. Roman ausgerichtet. Das Autorennen aus 2016 wird diesmal nicht dabei sein, denn die einzelnen Disziplinen werden jährlich ausgetauscht.

Ein Wanderpokal

Ab 20.30 Uhr steigt am morgigen Samstag dann die Sommernachtsparty mit einer Cocktail-Bar und der Siegerehrung der Mannschaften. Ein DJ wird dabei querbeet Musik machen. Die Sieger bekommen den Wanderpokal, den sie dann ein Jahr lang behalten dürfen. Im vergangenen Jahr ging diese Auszeichnung an die "Old Paper Boys" vom Sportverein Oberwolfach (SVO), die sich bereits beim Altpapiersammeln einen Namen in der Nachbarschaft gemacht hatten. Die Erstplatzierten dürfen sich diesmal auf kulinarische Preise freuen.

Kinderschminken

Der morgige Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Feldgottesdienst, der Sum zufolge sicherlich auch zu den Höhpunkten des Sommerfests zählt. Er wird vom Schiltacher Popchor "Crazy Voices" unter der Leitung von Jürgen Jäger musikalisch umrahmt.

Beim anschließenden Frühschoppen spielt die Rentnerband aus Schapbach auf. Vermutlich wird sie Polkas, Märsche und Volksmusik zum Besten geben.

Auch bewirtet wird an den beiden Tagen. Während es heute Schnitzel und Burger gibt, werden morgen zum Mittagstisch Rollschinken und Erbsensuppe sowie Kaffee und Kuchen kredenzt.

Am Sonntagachmittag können sich die jüngeren Besucher ihr Gesicht schminken lassen. Zwei Mitglieder des Club ’71 haben sich dazu bereit erklärt, die Kinder mit Drachen und Feen, im Gesicht bis möglicherweise am Bein anzumalen. Die Kinder könnten sich zudem auch auf dem Spielplatz mit Riesenrutsche ausgiebig toben, so Sum.

Neu ist auch der Glasgravuren-Stand. Die Besucher können am Sonntag dort Glaswaren erwerben und individuell gestalten lassen. Auch mitgebrachte Gläser könnten gegen eine kleine Gebühr graviert werden, so Sum.

Die Bevölkerung ist zu unserem Sommerfest herzlich eingeladen. Der Eintritt ist an beiden Tagen für alle frei.

Weitere Informationen: Das "Spiel ohne Grenzen" ist ein Wettkampf, bei dem Mannschaften mit mindestens je sechs Spielern gegeneinander antreten. Sie können aber auch mit 20 Personen antreten und haben dann für jeden Bereich einen Experten. Das ist vor allem bei Wissensfragen vorteilhaft. Wer am besten abschneidet, bekommt den Wanderpokal, der jedes Jahr von Neuem vergeben wird. Wenn ein Team drei Mal hintereinander gewonnen hat, darf sie den Pokal behalten. Dies sei allerdings laut Mitorganisator Stefan Sum noch nie bisher vorgekommen.