Wolfach Das Jahr 2017 gehört der Narrenzunft

Umzug am Sonntag wird viele Besucher anlocken

Die Festmeile für die Oberwolfacher Narren wird der Bereich zwischen der Sporthalle und dem Festplatz sein. Zen-trum der Veranstaltung bilde dabei zudem die Festhalle, hieß es von den Organisatoren.

Das Programm für das dreifache Narrenjubiläum steht bereits – wobei der große Umzug am Sonntag neben den Samstagsangeboten in der Festhalle den größten Zuspruch finden wird.

Vereine hatten zuvor schon kommuniziert

Da sich alle Vereine schon frühzeitig untereinander abgesprochen hatten und sich an die traditionellen Gepflogenheiten der Terminabsprache hielten, waren sie sich beim Treffen am Montagabend schnell einig. Es gab kaum Kollisionen, nur wenige Probleme sollen nun noch binnen der kommenden beiden Wochen untereinander geklärt werden. Danach werden alle Vereine und Akteure das detaillierte Programm von der Gemeindeverwaltung zugesandt bekommen.

So steht dennoch schon fest, dass fast alle Versammlungen und Vereinsfeste im traditionellen Zeitrahmen stattfinden werden, wie die Hauptversammlung des Kirchenchors. Dieser trifft sich bereits am 8. Januar, gefolgt von der Trachtengruppe am 13. Januar und der Jahresfeier der Sportler, einen Tag später.

Nach dem großen Fest der Narren steht am 12. Februar das Schnurren auf dem Programm: Es folgen Sportler- und Wölfleball. Die Jahresversammlungen von Feuerwehr, Gewerbeverein und Poliohilfe-Verein folgen im März.

Traditionell wird am 30. April der Maibaum aufgestellt. Die forstliche Zunft feiert am 7. Mai im Mitteltal und verbindet dies mit einem "Tag der offenen Tür" für die Oberwolfacher Geschäfte.

Sportwoche bereichtert das Programm Mitte Juni

Weiter geht es am 4. Juni mit einem Heimatabend, der alle Interessierten in die Festhalle einladen wird. Am 5. Juni steht das Mühlenfest des Poliohilfe-Vereins im Rankach auf dem Programm. Die Sportwoche des SVO beginnt am 14. Juni. Das Rouly´nfest im Gelbach wird am 24. Juni gefeiert.

Im Juli sind die Sommerfeste der Siedler, der TKO sowie von der Kolping zusammen mit dem Kirchenchor. Rektorin Lydia Seyffert von der Wolftalschule hat im Juli die Entlassfeiern angekündigt.

Bachfest und Open Air der Hexengilde

Das Bachfest der Mitteltäler Kegler findet ebenso wie das große Open Air der Hexengilde wieder im August statt. Zudem laden die Imker zu ihrem traditionellen Fest im September ein – ebenso wie die Wölfle zu ihrer Veranstaltung einen Monat später.

Am 15. Oktober hat der Gewerbeverein eine Präsentation der "Bauenden Zunft" angemeldet und am 28. Oktober folgt wieder dessen "wanderndes Oktoberfest". Höhepunkt für das Publikum der Musiker der TKO ist das Jahreskonzert am 16. Dezember.