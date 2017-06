Wolfach Cowgirls sind die besseren Cowboys

Einigen liege es nicht, mit den Füßen so schnell die Choreografie nachzuahmen, erzählt Roth. Vor knapp 20 Jahren ist sie zu dem Sport dazugestoßen. Roth gehört zum Verein "LineDance Friends Neuried", ist dort sogar Vorstandsvorsitzende und Tanzleiterin.

Die Gruppe war zunächst beim Fußballverein Altenheim angesiedelt, bis sie dann im Februar 2016 einen eigenständigen Verein gründete, der am 14. Oktober ab 19 Uhr in der Lindenfeldhalle in Neuried-Dundenheim einen Jubiläumsabend anlässlich seines zehnjährigen Bestehens feiert. Ihr ganzes Leben lang hat die Altenheimerin schon gern getanzt. Sie absolvierte eine zweijährige Ausbildung zur Tanzlehrerin und übt diese Tätigkeit seit zwölf Jahren aus. Durch viele VHS-Kurse, Ferienprogramme, Auftritte und Workshops ist die Tanzgruppe von Roth jährlich angewachsen. Aber auch hier nehmen am Showprogramm lediglich bis zu zwei Männer teil. Einer tanzt meistens im Hintergrund, damit es nicht so auffällig ist, wenn er bei einer Schrittfolge langsamer ist oder patzt.

Bei all dieser Konzentration auf der perfekten Schrittfolge bleibt eigentlich außer acht, dass Line Dance verdammt viel Spaß macht. Kein Wunder also, dass die Kursreihe bei den Wolfachern und Kinzigtälern so beliebt und schnell ausgebucht ist.

Es ist eine Mischung aus Tanz-AG, Step Aerobic-Kurs in Fitnessstudios und diversen Tanzstilen, die in den klassischen Tanzstudios vermittelt werden. Die Schrittfolgen an diesem Nachmittag erinnern zuweilen an die Cha-Cha-, Disco Fox- oder Mambo-Elemente aus dem traditionellen Paartanz, die fast jeder schon im Jugendalter erlernt hat. Insofern sollte es eigentlich für die Männer kein Problem sein, den Zugang zu den Schrittfolgen zu finden – aber ganz so einfach ist Line Dance dann eben doch nicht.

Über die Musik im Kurs lässt sich streiten. Als 25-Jährige mag das sicher ein bisschen altmodisch oder kitschig klingen, aber irgendwie harmoniert die Choreografie mit den Klängen, es wird ein wenig komisch, wenn auf Helene Fischers "Atemlos durch die Nacht" ein Electric Slide oder Andreas Gabaliers "Fesche Madln" getanzt wird, was man sonst nur aus den Bierzelten auf dem Oktoberfest kennt.

Dafür klingt "Ein Bett im Kornfeld" in der englischen Version von Larry E. Williams "Let Your Love Flow" zu County Line wieder gut, es macht Spaß dabei zu tanzen, alles harmoniert miteinander. Alle Kursteilnehmerinnen – egal ob aus Wolfach, Haslach oder Hausach – sind gut drauf. Manche tragen Sporthose und T-Shirt, andere Freizeitkleidung, manche haben sich sogar ein wenig aufgebrezelt.

So wie eine Haslacherin. Sie ist die älteste Kursteilnehmerin mit 75 Jahren – mit 32 zählt man hier beim bunten Altersquerschnitt noch zum jungen Eisen.

Die 75-Jährige trägt einen blau-weiß gepunkteten Rock, mittellanges graues Haar, ist braun gebrannt und hat kristallblaue Augen. Sie tanzt in Pumps mit Absatz und kommt beneidenswerterweise nicht ins Schwitzen. Sie hat 20 Jahre lang im Countryclub in Amerika getanzt und beklagt: "Hier im Kinzigtal gibt es viel zu wenig Angebote für Line Dance." Und erklärt: "Immer wenn ich etwas sehe, nehme ich daran teil."

Mir hingegen läuft nach drei Stunden der Schweiß den Rücken hinunter, die Beine sind schwer. Ich trinke viel Wasser. Es ist tropisch warm in der Halle und "draußen" bietet bei diesen Temperaturen auch keine Erfrischung.

In der letzten Stunde werden die Tänze wiederholt. Aber die meisten Schrittfolgen haben die Teilnehmerinnen angesichts dieser Strapazen schon wieder vergessen – ich eingeschlossen. Roth muss die Choreografie erneut durchgehen. Hätte der männliche Teilnehmer, der zu Anfang den Saal verließ, also doch bleiben können. Am Ende sind alle wieder beim Anfängerniveau gelandet.

Zum Abschluss geht es nochmals in den Kaba, den Kreistanz. Vier Stunden sind angesichts dieser Hitze ganz schön viel. Aber ich habe durchgehalten, es hat Spaß gemacht und Gott sei dank gab es keine Schulnoten.

Melanie Steitz

Weitere Informationen: Landesgartenschau 2018: Sonja Roth gibt auch bei der Landesgartenschau 2018 in Lahr einen Workshop. Den ganzen Tag über werden Gruppen von Kursen der Volkshochschule Ortenau/Lahr gegeben. Roth wurde gefragt, ob sie dabei mit Line Dancern auftreten könnte. Nun sucht die 52-jährige Altenheimerin Mitstreiter für diese Veranstaltung Ende Juni oder Anfang Juli 2017. Vermutlich werden zwei Choreografien aufgeführt. Erstes Interesse bekundeten die Teilnehmer des jüngsten Line Dance-Kurses in Wolfach. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 07807/24 01 oder Handy 0151/23 30 37 58 mit Roth in Verbindung setzen. Sie ist auch per E-Mail an sorothjue@t-online.de erreichbar.