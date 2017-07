"Schulzeit adé!" Das gilt zumindest für 21 Kinder der Halbmeiler Grundschulklasse 2 H sowie 17 Mädchen und Jungen der Klasse 4 H. Letztmals werden sie von ihren beiden Lehrkräften Natascha Hettich, Konrektorin und Lehrerin der 2 H, sowie Susanne Kremer, Lehrerin von der Klasse 4 H, am heutigen Freitag die Schulbank drücken. Bereits am Montag und nach den Sommerferien werden sie den Schulalltag in der Herlinsbachschule in Wolfach erleben. Sie alle gehen mit gemischten Gefühlen diesen neuen Abschnitt an. Die Halbmeiler Einrichtungen ist allen ans Herz gewachsen. Es habe immer eine sehr familiäre Atmosphäre geherrscht, die es wahrscheinlich künftig in Wolfach nicht mehr geben wird. Auch habe es in den Halbmeiler Klassenzimmern keine Platzprobleme gegeben, was einen Idealfall für einen guten Schulbetrieb darstellte. Natascha Hettich trifft es auf den Punkt, wenn sie sagt: "Wir gehen mit einem weinenden und lachenden Auge". Einerseits gehe mit Halbmeil ein Stück Schulgeschichte verloren, andererseits könne ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen werden und die Schulgemeinschaft könne näher zusammenrücken. Auch der Schwarzwälder Bote wünscht den Schülern und Lehrern, dass sie am Standort in Wolfach einen guten Neuanfang erleben. Fotos: Bea