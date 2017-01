Wolfach Bunsenbrenner löst Explosion aus

Da er eine Langlauftour plante, begann am Samstagmorgen ein 71-jähriger damit, seine Skiausrüstung zu wachsen. Dazu verwendete er im heimischen Keller in seinem Haus im Bereich Weihermatte einen Bunsenbrenner. "Nachdem er die Werkzeuge weggepackt hatte und sich wieder in der Wohnung aufhielt, kam es kurz nach 9.30 Uhr zu einer Explosion im Keller, verbunden mit einer enormen Rauchentwicklung", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nach ihren ersten Erkenntnissen hatte der im noch heißen Zustand weggepackte Bunsenbrenner einige Stofflappen und Gaskartuschen entzündet. Die nach der Explosion noch brennenden Gegenstände konnten der 71-Jährigen und sein 43 Jahre alter Sohn aus dem Haus bringen, wo sie von zwei Dutzend Feuerwehrkräften gelöscht wurden. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Gebäudeschaden entstand keiner, nur die Utensilien zum Ski-Wachsen wurden zerstört.