Wolfach Brötchenkauf wird zum literarischen Zirkel

Wolfac h. "Mit Fortsetzungen ist das ja so eine Sache, wird das was heute Abend?", scherzte Christian Oberfell, Vorsitzender von "Kultur im Schloß" in seiner Begrüßung der Gäste. Um es vorwegzunehmen, es wurde was. Rund zwei Stunden amüsierte sich das Publikum über die Geschichten, die Metzler und Hafen dem Leben ihren eigenen Worten zufolge "abgeschrieben" haben. Mit von der Partie war das Duo Hannah Schiekofer und Roland Jäckle, die dem Abend musikalische Glanzlichter aufsetzten.

Die Aufgaben scheinen klar verteilt zu sein in dem Autoren-Gespann: Hafen nennt Metzler "Boss" und dieser ihn das "Gehirn". Im Laufe des Abends allerdings ändert sich diese Rollenverteilung ganz nach Gusto der Vortragenden, denn "wir nehmen die Welt auf unsere ganz eigene Art wahr", wie die Beiden sagten.

Oft genug weitab herkömmlicher politischer Korrektheit und mal liebenswürdig, mal ganz schön heimtückisch, erzählen sie von eigentlich profanen Unzulänglichkeiten im Alltag – die eigenen eingeschlossen. Für Hafen ufert der morgendliche Brötchenkauf zum literarischen Zirkel in der Bäckerei aus. Er kann den Aufschrieb seiner Gattin nicht entziffern und trotz angestrengter Denkrunde aller Beteiligten bringt erst der Anruf zu Hause die Auflösung. Mit dem Erwerb von einem "Backwarenerzeugnis" bleibt Metzler zwar in der Branche, muss sein täglich Brot aber bei einer Bachwarenkette kaufen, weil er zu spät dran war. Das gewählte, weil optisch ansprechende, Bio-Vollkorn-Brot enttäuscht auf ganzer Linie. "Die Konsistenz glich eher dem der Silikonfugen im Badezimmer", grantelt er.