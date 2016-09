Wolfach Bröhl: "Gelebte Barmherzigkeit"

Der Höhepunkt des Wochenendes ist jedoch das Benefizkonzert, das um 18 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche beginnt. Der Frauenchor "Chor-y-feen" aus Oberwolfach wird Pop- und Gospelstücke singen. Mit dabei ist auch das sonderpädagogische Bildungszentrum und die Förderschule am Herlinsbach. Schülerinnen des Robert-Gerwig-Gymnasiums werden in dem rund eineinhalbstündigen Kirchenkonzert Plastiken zu den sieben Werken der Barmherzigkeit vorstellen.

Der Erlös geht an das Caritas Baby-Hospital in Bethlehem. Die Klinik, die laut Renate Bröhl als einzige im Westjordanland ausschließlich Kinder behandelt, wird fast ausschließlich durch Spenden finanziert. Träger ist die Kinderhilfe Bethlehem im deutschen Caritasverband. "Das Hospital ist ein Ort, an dem Barmherzigkeit auf hervorragende Weise gelebt wird", sagt Renate Bröhl. In dem palästinensischen Autonomiegebiet, das als Wiege des christlichen Glaubens gelte, würden die Kinder "im Schatten der Mauer und des Checkpoints" leben, berichtet sie von mehreren Besuchen in der Region. Die Armut sei hoch, Krankheiten, auch durch Inzest, häufig.

Rund 100 Kinder werden in der Klinik am Tag behandelt. Mit dem Konzert soll das Krankenhaus unterstützt werden. "Die Leute sollen von der Situation im Land und in Bethlehem erfahren", sagt Renate Bröhl. "Wir wollen Ursprungsort unserer Religion helfen", sagt Willi Bröhl.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird eine Kollekte geben. Wer nicht kommen kann, kann seine Spende auf folgendes Konto überweisen: Kath. Kirchengemeinde an Wolf und Kinzig, Sparkasse Wolfach, IBAN: DE 60 66 45 27 76 00 00 01 88 63, Kennwort: "Caritas Baby Hospital".

Am Sonntag endet das Wochenende mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der St-Laurentius-Kirche.

Weitere Informationen: www.kinderhilfe-bethlehem.de